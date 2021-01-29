Радий Хабиров накажет чиновников МинЖКХ из-за больших счетов за отопление

По словам руководителя региона, жителям Башкирии все же сделают перерасчет по платежам за отопление. Работа в этом плане уже ведется. Также Радий Хабиров заявил, что накажет коллег, которые провели подготовку к зиме с недостатками. Это касается сотрудников Министерства жилищного хозяйства региона и ЖКХ Уфы. Помимо этого, техническое состояние систем учета тепла будет приведено в должный порядок.