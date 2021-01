Радий Хабиров накажет чиновников МинЖКХ из-за больших счетов за отопление

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что ему стыдно за коллег, которые допустили переплаты за отопление. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам руководителя региона, жителям Башкирии все же сделают перерасчет по платежам за отопление. Работа в этом плане уже ведется. Также Радий Хабиров заявил, что накажет коллег, которые провели подготовку к зиме с недостатками. Это касается сотрудников Министерства жилищного хозяйства региона и ЖКХ Уфы. Помимо этого, техническое состояние систем учета тепла будет приведено в должный порядок. — Больше в республике такого не будет, — подытожил Хабиров. Напомним, сегодня, 29 января, на заседании Госсобрания-Курултая республики министр ЖКХ Борис Беляев рассказал об итогах деятельности рабочей группы. По словам чиновника, разница между суммами в платежках за ноябрь и декабрь составляла до 200%.

