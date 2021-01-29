В Башкирии намерены разработать закон в связи с большими счетами за отопление

По словам депутата, большинство проблем находятся в границах ответственности управляющих компаний. Однако большинство УК предоставлены сами себе и контроль за их работой со стороны администрации недостаточен, особенно по Уфе, считает депутат. Также влияние ЖКХ должно быть гораздо значительнее. Законодательная инициатива ужесточит санкции в отношении УК и РСО в части содержания внутридомовых систем отопления.