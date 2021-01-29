В Башкирии намерены разработать закон в связи с большими счетами за отопление

В Башкирии намерены разработать закон в связи с большими счетами за отопление

Вчера, 12:20ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии депутаты Госсобрания-Курултая намерены разработать законопроект, позволяющий контролировать работу управляющих компании и ресурсоснабжающих организаций. С инициативой выступил председатель Комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию Николай Хорошилов.

По словам депутата, большинство проблем находятся в границах ответственности управляющих компаний. Однако большинство УК предоставлены сами себе и контроль за их работой со стороны администрации недостаточен, особенно по Уфе, считает депутат. Также влияние ЖКХ должно быть гораздо значительнее. Законодательная инициатива ужесточит санкции в отношении УК и РСО в части содержания внутридомовых систем отопления.

— Мне даже неудобно об этом говорить. Со стороны «ресурсников» пользоваться чьей-то недоработкой, ошибкой, порой халатностью, чтобы иметь возможность «законно» предъявить к оплате суммы за рамки разумного, просто безнравственно, — отметил Николай Хорошилов.

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