Школу в Туймазинском районе Башкирии реконструируют за 165,3 млн рублей

В Башкирии определился подрядчик на реконструкцию школы № 5 в Туймазах. Компания, выигравшая аукцион, снизила стоимость работ с 202,9 миллиона рублей до 163,3 миллиона рублей. Заказчиком выступила администрация Туймазинского района.

Контракт предполагает реконструкцию здания, а также надстройку дополнительного этажа. Школу отремонтируют за счет средств бюджета Башкирии. На участие в аукционе было подано шесть заявок. Комиссия отдала предпочтение ООО УК «Альянс», которое предложило самую выгодную стоимость работ — 163,3 миллиона рублей. В кункурсе также приняли участие ООО «Уфимская газовая компания», ООО СК «Башрегионстрой», ООО «А-Строй», ООО «Геострой», ООО СК «Регионстройсервис». Отметим, что заявка последней компании не соответствует требованиям закупки. Согласно контракту, работы завершатся до ноября 2022 года.

