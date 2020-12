Госкомитет по конкурентной политике Башкирии ищет подрядчика для нанесения разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Работы оценили в 647,8 миллиона рублей.

Средства на реализацию выделили из республиканского бюджета. При этом лимит финансирования на 2021 год составляет 317,5 миллиона рублей, на 2022 год — 330,2 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 января. При определении поставщика будут учитываться предложенная цена за работы и квалификация участников закупки.

