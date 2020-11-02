Светодиодный экран театра имени Мажита Гафури в Уфе обойдется бюджету в 13 млн рублей

Напомним, в Башкирии также ищут подрядчика для установки освещения и оборудования для воспроизведения звука в Конгресс-холл «Торатау» в Уфе. На сайте госзакупок были размещены две закупки на 203,7 миллиона рублей и 95,1 миллиона рублей соответственно.