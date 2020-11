Светодиодный экран театра имени Мажита Гафури в Уфе обойдется бюджету в 13 млн рублей

ГКУ Башкирии «Республиканский центр торгов» разместил аукцион на закупку светодиодного экрана для театра драмы имени Мажита Гафури. Контракт оценивается в 13 миллионов рублей.

Деньги на покупку экрана выделены из бюджета республики. Согласно документации госзакупки, поставщик должен доставить аппаратуру в учреждение до 20 декабря. Это будет уже второй светодиодный экран в театре. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 ноября. Напомним, в Башкирии также ищут подрядчика для установки освещения и оборудования для воспроизведения звука в Конгресс-холл «Торатау» в Уфе. На сайте госзакупок были размещены две закупки на 203,7 миллиона рублей и 95,1 миллиона рублей соответственно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter