Башгоспедуниверситет лишился своего ректора

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Раиль Асадуллин, возглавлявший Башкирский государственный педагогический университет с 2005 года, должен расстаться со своей должностью.

Причиной его увольнения стал тот факт, что Раиля Асадуллина назначили председателем комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Должность руководителя комитета парламента подразумевает работу на постоянной основе.