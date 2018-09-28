Башгоспедуниверситет лишился своего ректора

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Раиль Асадуллин перешел на другую работу.
Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Раиль Асадуллин, возглавлявший Башкирский государственный педагогический университет с 2005 года, должен расстаться со своей должностью.
Причиной его увольнения стал тот факт, что Раиля Асадуллина назначили председателем комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Должность руководителя комитета парламента подразумевает работу на постоянной основе.
До Раиля Асадуллина, в составе регионального парламента прошлого созыва, этот комитет возглавляла Эльвира Аиткулова, которая теперь стала заместителем председателя Госсобрания-Курултая РБ.
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