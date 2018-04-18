Ректор БГПУ: Нашим детям не хватает общения со взрослыми и ответственности

Руководитель Башгоспедуниверситета имени Акмуллы Раиль Асадуллин высказал свой взгляд на причины ЧП, происшедшего сегодня в Стерлитамаке, где девятиклассник ранил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу и пытался поджечь класс.

- Я сегодня много думал об этом происшествии, - сказал он. - Могу сказать, что вижу в современной школе и в построении общения современных детей две основные проблемы.

Первая: социально не зрелым подросткам, каковым, кстати, является и тот школьник из Стерлитамака, очень не хватает общения со взрослым, опытным, мудрым, добрым и авторитетным человеком. Общение с таким наставником могло бы заполнить их досуг, их мысли, чтобы не просиживали время в опасных группах в соцсетях или смотрели бесконтрольно жестокое видео.

Учительница, которую ранил школьник в Стерлитамаке, по отзывам, является хорошим педагогом, и школа там очень хорошего уровня. Однако, возможно, в силу своей загруженности или «заточенности» на преподавании предмета, у нее не получилось установить душевный контакт с этим подростком.

- Этим, конечно, должны заниматься грамотно подготовленные социальные педагоги, а также школьные психологи. Именно специалисты, а не учителя-предметники, совмещающие ставки социального педагога с основной работой! – рассказал Медиакорсети Раиль Асадуллин.

Помимо этого, по его мнению, ощущается также острый недостаток в выстраивании между подростками добрых и созидательных коммуникаций, которые помогали бы воспитывать в детях чувство ответственности. Причем это касается применительно к стерлитамакскому ЧП как мальчика, напавшего на учительницу, так и его одноклассников, которые устроили травлю и могли довести его до такого поступка, при этом не отдавая себе отчета в последствиях, не чувствуя ответственности за издевательства над пареньком.

- Мы в наше время слишком уж опекаем детей, особенно это касается родителей. Не даем детям совершать социально ответственные и социально одобренные поступки. Простой пример: сейчас родители частенько приходят в школы и предъявляют претензии по поводу того, что их детей заставили вытереть доску или поработать на субботнике. Таким образом дети постепенно превращаются в потребителей, изолированных от нужд общества. Раньше были комсомольские или пионерские поручения, которые формировали в душах детей чувство ответственности, - продолжил мысль Раиль Мирваевич. – Мы в наших студентах пытаемся пробудить эти чувства – ответственность и созидание. И то не всегда получается. Когда они, допустим, встречаются с «хрустальными детьми» или воспитанниками детских домов, готовят для них выступления, общаются, очень хочется верить, что в их душах пробуждаются ростки добра и понимания окружающего мира. Это очень важные качества.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Стерлитамаке. Утром ученик 9-го коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.