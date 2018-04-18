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Ректор БГПУ: Нашим детям не хватает общения со взрослыми и ответственности
Сюжеты:
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Ректор БГПУ: Нашим детям не хватает общения со взрослыми и ответственности

Сегодня, 17:17ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Башинформ
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