В Уфе ректора МГУ приняли в почетные профессоры БГПУ

Сегодня, 15 марта, в Уфу приехал президент Российского союза ректоров и многолетний ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий.

Высокий ученый гость, прежде всего, выполнил свой гражданский долг и принял участие в предвыборных теледебатах в качестве доверенного лица Владимира Путина.

На встрече с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым Виктор Садовничий обсудил перспективу организации совместной работы с одаренными детьми в Башкирии, а также проведение масштабного выездного расширенного заседания Российского Союза ректоров в Уфе в 2019 году.

- Заодно мы могли бы обсудить тематику наших университетов, посмотреть их. И наши университеты подтянулись бы в известном смысле, мы бы помогли и с материальной точки зрения. По внутреннему содержанию университеты у нас неплохие. Одним словом, сделали бы такое хорошее, доброе дело и двинули бы идеологию Союза ректоров сюда, в республики, субъекты Федерации, - сказал в ходе встречи глава Башкирии.

Еще одним интересным событием стала церемония принятия Виктора Садовничьего в число почетных профессоров Башгоспедуниверситета имени Акмуллы. Ректор МГУ ради такого случая облачился в профессорскую мантию и квадратную академическую шапочку и получил специальный диплом из рук ректора БГПУ Раиля Асадуллина.