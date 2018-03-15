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В Уфе ректора МГУ приняли в почетные профессоры БГПУ
Сюжеты:
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В Уфе ректора МГУ приняли в почетные профессоры БГПУ

Сегодня, 17:04ОбществоТатьяна МайороваФото: ИА "Башинформ"
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