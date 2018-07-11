Здание общежития БГПУ в Уфе получило охранный статус

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Владельцу здания и управлению Росреестра направлены соответствующие извещения.
Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, соответствующий приказ был подписан еще 25 июня, однако на сайте правовой информации опубликован лишь сегодня, 11 июля. Приказ о включении издало Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие).
Общежитие педуниверситета находится на улице Аксакова, 73. Среди других объектов, получивших охранный статус, значатся также здания Земской больницы в Благовещенске на улице Ленина, 1/1, мечети в деревне Старомунасипово Бурзянского района, Михаило-Архангельской церкви в селе Михайловка Аскинского района.
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