Здание общежития БГПУ в Уфе получило охранный статус

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, соответствующий приказ был подписан еще 25 июня, однако на сайте правовой информации опубликован лишь сегодня, 11 июля. Приказ о включении издало Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие).