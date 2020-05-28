Лица Победы. Иван Путилин: В бою уничтожил пять немецких солдат и офицеров

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Путилин Иван Александрович. 1924 года рождения.

Из наградных документов:

«За время наступательных операций полка товарищ Путилин показал себя смелым и мужественным воином в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В бою 16 марта 1944 года под сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем противника устранил 25 порывов телефонного кабеля, чем обеспечил бесперебойную связь с батареями и вышестоящим командованием.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени.

20.01.1945 года устранил 25 порывов телефонного кабеля, тем самым обеспечил бесперебойную связь с батареями и вышестоящим командованием.

21.01.1945 года в бою из своего личного оружия уничтожил до 5 немецких солдат и офицеров.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

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