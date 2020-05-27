Лица Победы. Иван Бушланов: Успешно подавил огнем боевые точки противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Бушланов Иван Ильич. 1926 года рождения.

Из наградных документов:

«Товарищ Бушланов показал себя отважным, дисциплинированным воином. В бою товарищ Бушланов был связным, под ураганным огнем он пробирался до каждого командира взвода, передавая приказания, рискуя жизнью, он отлично выполнял приказания командира.

Когда немцы пошли в контратаку, товарищ Бушланов и здесь показал себя стойким воином. В этом бою он уничтожил 6 немцев. За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

При прорыве сильно укрепленной вражеской обороны на плацдарме за рекой Висла 14.01.1945 года расчет товарища Бушланова действовал умело и четко. Своим огнем дал возможность продвинуться к 3-й траншее 7 стрелковой роте. Броском вперед вывел расчет из-под огня противника. Его расчетом подавлен огонь 2 огневых точек противника.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».