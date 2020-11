Башгидрометцентр спрогнозировал снег.

Сегодня днём местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -3...-8 градусов. Завтра, 28 ноября, ночью ожидается -5...-10 градусов. При прояснениях столбик термометра опустится до -15 градусов. Днём будет -3...-8 градусов. Синоптики обещают снег. Ночью 29 ноября столбик термометра достигнет -6...-11 градусов. При прояснениях ожидается -12...-17 градусов. Днём воздух прогреется до -2...-7 градусов. Местами пройдет снег.

