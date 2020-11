Башгидрометцентр опубликовал погоду на несколько дней.

Сегодня, 25 ноября, днём в республике ожидается небольшой снег. Ветер умеренный юго-восточный. Днём столбик термометра достигнет отметки -1…-6 градусов. В четверг, 26 ноября, ночью температура воздуха составит -6…-11 градусов, при прояснения опустится до -16 градусов. Днём будет -3…-8 градусов. В Башкири также пройдет небольшой снег. 27 ноября ночью термометр покажет -6…-11 градусов, днём -3…-8 градусов. Ожидается снег.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter