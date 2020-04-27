Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции

Руководитель республики сообщил, что пока что о сроках самоизоляции информации нет, пока что решение о продлении или прекращении режима не может быть принято, но будет в ближайшее время.

В то же время Радий Хабиров отметил, что настраиваться нужно на работу в таком режиме на долгое время. «Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил. Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный», – отметил он.

Глава Башкирии также упомянул, что решение все равно будет за Владимиром Путиным, выступление которого ожидается на днях. Хабиров планирует принять решение после выступления президента.