Глава Башкирии объяснил, когда объявят решение по режиму самоизоляции
Заявление Радий Хабиров сделал на оперативном совещании правительства.
Руководитель республики сообщил, что пока что о сроках самоизоляции информации нет, пока что решение о продлении или прекращении режима не может быть принято, но будет в ближайшее время.
В то же время Радий Хабиров отметил, что настраиваться нужно на работу в таком режиме на долгое время. «Мы же здесь не звездочеты, гадать не можем, наступил ли пик или не наступил. Надо опираться на факты. У нас каждый день идет рост и довольно существенный», – отметил он.
Глава Башкирии также упомянул, что решение все равно будет за Владимиром Путиным, выступление которого ожидается на днях. Хабиров планирует принять решение после выступления президента.
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии по состоянию на утро 27 апреля зарегистрировано 570 случаев заболевания коронавирусом на территории республики. На текущий момент выписано 72 пациентов. Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 не зарегистрировано.