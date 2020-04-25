В Башкирии уже зарегистрировано более 200 укусов клещей, несмотря на самоизоляцию
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак рассказала о ситуации с распространением клещей в республике.
По ее словам, первая жалоба на укус клеща поступила уже 25 марта. Это объясняется ранней весной.
По ситуации на сегодня, уже зарегистрировано более 200 обращения людей с укусами клещей. И это еще с учетом самоизоляции.
После проведенных анализов было обнаружено, что среди клещей были носители энцефалита и боррелиоза, однако, к счастью, никто из жертв их укусов данными болезнями не заразился.
Анна Казак напомнила, что в случае обнаружения клеща следует аккуратно изъят его из ранки. поместить в коробочку или пузырек и доставит для анализа в Центр гигиены и эпидемиологии РБ в Уфу на улицу Шафиева, 7.