В Башкирии в судах зарегистрировали 2300 дел о нарушении самоизоляции

Как выяснилось, только за последнюю неделю судами было рассмотрено 793 материала о нарушении режима полной самоизоляции. Всего зарегистрировано 2300 дней на сегодняшний день. Нарушителям придется заплатить штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. 259 человек пока что отделались лишь предупреждениями от стражей порядка.

Как сообщает Башинформ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики, больше всего нарушителей оказалось в Кировском районе Уфы (309 материалов уже переданы в суд), Октябрьском районе (267), а также Салаватском районе Башкирии (114), Стерлитамаке (87).