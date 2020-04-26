В Башкирии в судах зарегистрировали 2300 дел о нарушении самоизоляции
Тем временем стало известно о том, в каких городах и районах республики чаще всего нарушают режим самоизоляции.
Как выяснилось, только за последнюю неделю судами было рассмотрено 793 материала о нарушении режима полной самоизоляции. Всего зарегистрировано 2300 дней на сегодняшний день. Нарушителям придется заплатить штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. 259 человек пока что отделались лишь предупреждениями от стражей порядка.
Как сообщает Башинформ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики, больше всего нарушителей оказалось в Кировском районе Уфы (309 материалов уже переданы в суд), Октябрьском районе (267), а также Салаватском районе Башкирии (114), Стерлитамаке (87).
Ранее, напомним, мы писали о том, что уфимец потребует с минфина России компенсацию за штраф из-за нарушения самоизоляции. Адвокат Рамиль Гизатуллин, который представляет интересы 33-летнего уфимца Руслана Ш., оштрафованного в начале апреля на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщил, что вместе с подзащитным готовит иск о возмещении ему морального вреда за незаконное привлечение его доверителя к административной ответственности.