В Башкирии более 200 человек нарушили режим самоизоляции

Сотрудниками Роспотребнадзора продолжается работа по контроль за соблюдением самоизоляции. В частности они наблюдают за жителями Башкирии, которые ранее прилетели из зарубежа. Всего их на сегодняшний день насчитывается более 7 тысяч. Из них 210 человек нарушили самоизоляцию, в отношении их составлены протоколы.