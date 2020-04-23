В Башкирии более 200 человек нарушили режим самоизоляции
Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве.
Сотрудниками Роспотребнадзора продолжается работа по контроль за соблюдением самоизоляции. В частности они наблюдают за жителями Башкирии, которые ранее прилетели из зарубежа. Всего их на сегодняшний день насчитывается более 7 тысяч. Из них 210 человек нарушили самоизоляцию, в отношении их составлены протоколы.
Помимо этого ведется контроль в отношении выписанных пациентов и медиков РКБ имени Куватова. По данным на 22 апреля проверено 2750 человек, из них не соблюдают режим самоизоляции 17 человек.
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил в таких случая доводить до реального наказания. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Александр Жеребцов отметил, что все нарушившие правила граждане после окончания двухнедельного срока приглашаются для дальнейших разбирательств и составления протоколов по административным правонарушениям.