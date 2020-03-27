В Уфе отменили запрет на проезд грузовых автомобилей

В пресс-релизе совета сообщается, что на заседании приняли решение отменить ограничение на проезд грузового транспорта на территории Уфы.

Ранее в столице Башкирии вводили временное ограничение на проезд тяжеловесного транспорта с 25 марта по 23 апреля. Такая мера вводится ежегодно в период весенней распутицы, чтобы сохранить дороги.В 2020 году, отмечается в сообщении, в бюджет города поступило 6,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного автомобильным дорогам местного значения.