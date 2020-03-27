Жительница Башкирии, у которой подтвердили коронавирус, записала видеообращение

Жительница Башкирии, у которой подтвердили коронавирус, записала видеообращениеВидео
Сейчас они с сестрой находятся в инфекционной больнице. Женщина рассказала о самочувствии.
Первые пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в Башкирии вышли на связь через социальные сети. Напомним, две сестры, жительницы Дюртюлинского района, вернулись из круиза по Европе. Сейчас они лежат на лечении в уфимской инфекционной больнице.
После того, как у женщин нашли коронавирусную инфекцию, в интернете распространилось много неправдивой информации. Одна из сестер решила рассказать всю правда об их состоянии.
— Ходят такие слухи, будето бы мы лежим в реанимации, у нас все плохо. Под каким-то аппаратом лежим. Успокойтесь уже, зачем вы сеете панику. У нас все хорошо, мы в люксовой палате. У нас тут чайник, телевизор, душевая кабина. Состояние наше отличное, — рассказывает Ляйсан Хакова.
По словам женщины, когда они с сестрой прибыли из круиза, у них было такое же хорошее состояние. Для безопасности окружающих они сами решили сесть на карантин и обратиться к медикам. Каждое утро им дают лекарства.
— Еще говорят, что сестру видели на мясном рынке, меня на дискотеке, в аптеке. Ну, смотрите, мы когда приехали сами себя посадили на карантин. Потом нас переместили в инфекционную больницу. Сами подумайте, мы – в Уфе, а в Дюртюлях тогда наши двойники гуляют? — задается вопросом женщина.
Напомним, по данным Минздрава на сегодняшний день заражение коронавирусом в Башкирии подтвердилось у четырех человек, один из них - ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.