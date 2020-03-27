Жительница Башкирии, у которой подтвердили коронавирус, записала видеообращение

Первые пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в Башкирии вышли на связь через социальные сети. Напомним, две сестры, жительницы Дюртюлинского района, вернулись из круиза по Европе. Сейчас они лежат на лечении в уфимской инфекционной больнице.

После того, как у женщин нашли коронавирусную инфекцию, в интернете распространилось много неправдивой информации. Одна из сестер решила рассказать всю правда об их состоянии.

— Ходят такие слухи, будето бы мы лежим в реанимации, у нас все плохо. Под каким-то аппаратом лежим. Успокойтесь уже, зачем вы сеете панику. У нас все хорошо, мы в люксовой палате. У нас тут чайник, телевизор, душевая кабина. Состояние наше отличное, — рассказывает Ляйсан Хакова.

По словам женщины, когда они с сестрой прибыли из круиза, у них было такое же хорошее состояние. Для безопасности окружающих они сами решили сесть на карантин и обратиться к медикам. Каждое утро им дают лекарства.

— Еще говорят, что сестру видели на мясном рынке, меня на дискотеке, в аптеке. Ну, смотрите, мы когда приехали сами себя посадили на карантин. Потом нас переместили в инфекционную больницу. Сами подумайте, мы – в Уфе, а в Дюртюлях тогда наши двойники гуляют? — задается вопросом женщина.