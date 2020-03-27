Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с заражением коронавирусом в регионе

Сегодня, 27 марта,на брифинге в правительстве Башкирии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в текущий момент с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 79 человек, из них 13 детей.

Официально количество заболевших остается прежним — четыре человека: трое взрослых и один ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.

Вряд ли стоит считать данную информацию объективной. Отметим, что накануне на встрече с редакторами глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не верит в столь малое число зараженных коронавирусом в республике.

Напомним, что по состоянию на 26 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 72 человека, среди них было 10 детей.