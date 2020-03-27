Минздрав Башкирии дал свежую сводку о ситуации с заражением коронавирусом в регионе
Подробный доклад на эту тему прозвучал на брифинге в правительстве республики.
Сегодня, 27 марта,на брифинге в правительстве Башкирии министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в текущий момент с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 79 человек, из них 13 детей.
Официально количество заболевших остается прежним — четыре человека: трое взрослых и один ребенок. По данным Роспотребнадзора, все четверо посещали страны Европы.
Вряд ли стоит считать данную информацию объективной. Отметим, что накануне на встрече с редакторами глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что не верит в столь малое число зараженных коронавирусом в республике.
Напомним, что по состоянию на 26 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию были госпитализированы 72 человека, среди них было 10 детей.
Из-за ситуации с коронавирусом в Башкирии внесли изменения и ввели больше ограничений в республике. Кроме того, глава региона Радий Хабиров сообщил, что нерабочая неделя, которую с 28 марта по 6 апреля объявил вчера президент России Владимир Путин, не касается сотрудников органов власти, банковских служащих, стражей порядка, а также работников пищепрома, продуктовых магазинов и общественного транспорта и тому подобных профессий, которые относятся к категории жизнеобеспечивающих.