В ТПП Башкирии для предпринимателей появилась горячая линия в связи с коронавирусом
За первые 3 дня работы специалисты ТПП РБ получили свыше 100 обращений от предпринимателей Башкортостана.
23 марта в Торгово-промышленной палате РБ заработала многоканальная горячая линия консультирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.⠀
Более того, звонки поступают из регионов ПФО.⠀
С самого начала все услуги предпринимательскому сообществу в ТПП РБ оказываются на безвозмездной основе. Хотя выдача сертификатов и свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах - это одна из многих госфункций ТПП, которые имеют свои тарифы по оплате.
«Мы проводим большую аналитическую работу, погружаясь в документы заявителей, разрабатывая план последующих шагов. Конечно, в связи с критической обстановкой на рынке брать за это деньги как-то не по «свойски», - прокомментировал Президент ТПП Тимур Хакимов.
Спектр поступающих вопросов самый широкий: от мер поддержки малого и среднего бизнеса до подготовки юридических документов, связанных с нарушением условий исполнения договоров в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019.⠀
Напомним, консультации проводятся по телефону: 8-800-250-18-15 (с 09:00 по 18:00). E-mail: fm@tpprb.ru.