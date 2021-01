В Уфе прокуратура добилась перерасчета необоснованных платежей за услуги ЖКХ

Прокуратура Ленинского района Уфы провела проверку по начислениям платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура выяснила, что управляющая компания ООО «Трест жилищного хозяйства» незаконно завысила взнос на содержание и ремонт, включив в плату за диагностику внутридомового газового оборудования в доме на улице Ленина. При этом УК решила это сделать без общественных обсуждений с собственниками квартир. Ведомство в свою очередь направлено в адрес руководства организации представление. Результатом стал перерасчет на общую сумму более 80 тысяч рублей. Сотрудника управляющей компании привлекли в дисциплинарной ответственности. Напомним, жители республики борются за снижение тарифов за отопление и горячую воду. Особенно обострился вопрос в новогодние каникулы. В первый рабочий день глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой. Кроме того, вчера в соцсетях он опубликовал пост, где подробно расписал ситуацию с начислениями, а также пути решения.

