В Уфе прокуратура добилась перерасчета необоснованных платежей за услуги ЖКХ

Напомним, жители республики борются за снижение тарифов за отопление и горячую воду. Особенно обострился вопрос в новогодние каникулы. В первый рабочий день глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой. Кроме того, вчера в соцсетях он опубликовал пост, где подробно расписал ситуацию с начислениями, а также пути решения.