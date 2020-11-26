На песню Земфиры вышел клип для благотворительного фонда Чулпан Хаматовой

Этот клип — это наше общее желание показать, как кино, искусство может предложить новый язык и новый взгляд для рассказа о социальных проблемах и о благотворительности. Мне кажется, так, через тонкое, художественное переосмысление проблем мы по-настоящему можем привлечь к ним внимание, сказала Чулпан Хаматова.