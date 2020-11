На песню Земфиры вышел клип для благотворительного фонда Чулпан Хаматовой

В Youtube.ru вышел клип «Дети сильнее, чем мы думаем», поднимающий социальные проблемы и вопрос благотворительности. Видео создано для благотворительного фонда «Подари жизнь» актрисы Чулпан Хаматовой.

На официальной странице фан-сообщества Земфиры во ВКонтакте Хаматова рассказала, что идею клипа разработал актер и сценарист Евгений Морозов, который является её партнером по фильму «Зулейха открывает глаза». Этот клип — это наше общее желание показать, как кино, искусство может предложить новый язык и новый взгляд для рассказа о социальных проблемах и о благотворительности. Мне кажется, так, через тонкое, художественное переосмысление проблем мы по-настоящему можем привлечь к ним внимание, сказала Чулпан Хаматова. Клип снят на песню Земфиры «Хочешь?». Как рассказывает Чулпан Хаматова, певица согласилась передать фонду лицензию на песню для съемок видео. Клип «Дети сильнее, чем мы думаем» снят на песню «Хочешь?» Земфиры, чтобы рассказать о детях, которые ежедневно выходят на тяжелую дистанцию марафона борьбы с болезнью.

