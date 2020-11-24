Друзья и соседи певицы Земфиры рассказали о её юности в Уфе

Соседи певицы рассказывают, что в их районе в 90-х много кто умер от наркомании и преступных действий. Только вот сама Земфира ни разу не была замешана в криминальных делах. Она ходила в музыкальную школу, а вечером играла на гитаре для друзей во дворе.