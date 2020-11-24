Друзья и соседи певицы Земфиры рассказали о её юности в Уфе

Друзья и соседи певицы Земфиры рассказали о её юности в Уфе

Вчера, 11:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: glamurchik.tochka.net
Корреспонденты Башкирского спутникового телевидения собрали воспоминания соседей и коллег по творчеству о жизни в Уфе Земфиры Рамазановой. Как известно, певица до своей популярности росла в Черниковке – самом криминальном районе Уфы.

Соседи певицы рассказывают, что в их районе в 90-х много кто умер от наркомании и преступных действий. Только вот сама Земфира ни разу не была замешана в криминальных делах. Она ходила в музыкальную школу, а вечером играла на гитаре для друзей во дворе.

— Она маленькая была – здесь бегала, играла. Потом у нее талант проявился. Ресторан «Танчулпан» был. Она там пела. Играла на гитаре, рассказала соседка Гульмарьям Фасхутдинова.

Маленькая Земфира Рамазанова училась в 56-ой школе. Её одноклассница вспоминает, как вместе они носили одинаковые наряды, а вечером играли в баскетбол во дворе.

— Как-то у нас на уроке был шум, балаган. Преподаватель, видимо, вышла в этот момент. Земфира встает, значит, и запела песню. Весь класс затих, все рты пооткрывали, забыли, что бесились, слушали, рассказывает Гульнара Урманова.

К слову, за годы обучения в школе она стала чемпионкой России по баскетболу и являлась капитаном молодежной сборной. Только вот вместо спорта она все равно выбрала музыку.

После Земфира поступила в Уфимское училище искусств. По словам преподавателя Юсупа Ахмедова, Земфира с самого начала выделялась среди всех остальных. А именно, своими ответами и остротой ума. Педагог считает, что это дар Божий.

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