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Благотворительный фонд

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2024
В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО
18 июля, 13:06
Известно, что будет дальше с воспитанниками подпольного медресе в Уфе
18 июля, 10:16
2023
Рэпер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей больному раком ребенку из Башкирии
В своих социальных сетях рэпер призвал репостнуть сообщение о сборе на лечение 2-летнего ребенка.
12 сентября 2023, 14:31
Запомнить, как подарили брошку: смотрим, чем живет первый в Башкирии Уфимский хоспис
26 августа 2023, 04:00
Школьникам Уфы предложили отказаться от цветов для учителей 1 сентября
Рассказываем, чем заменить букет и как сделать 1 сентября полезнее
24 августа 2023, 06:55
2020
На песню Земфиры вышел клип для благотворительного фонда Чулпан Хаматовой
26 ноября 2020, 09:09
2019
Ненужные люди: В Башкирии обсудили проблему бомжей, до которых никому нет дела
В Уфе работает всего один государственный приют для этих лиц, второй, который содержали бизнесмены, «оптимизировали».
4 декабря 2019, 09:25
«Меня это не устраивает»: главу Башкирии возмутила чрезмерно дорогая остановка
18 ноября 2019, 08:26
Благотворительный фонд «Изгелек» из Башкирии приостановил работу
1 ноября 2019, 10:01
В Башкирии создадут Фонд развития гражданского сообщества
3 октября 2019, 06:58
Ильдар Абдразаков примет участие в концерте «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям»
30 сентября 2019, 09:23
Радий Хабиров обещал помочь девочке из Башкирии с деформированным лицом
20 сентября 2019, 12:19
2017
В Уфе пройдет презентация благотворительного проекта от федерального гранта
5 октября 2017, 12:29
Опубликованы данные о пожертвованиях в благотворительные фонды Башкирии
Исследовательский проект «Русфонд. Навигатор» опубликовал итоги работы благотворительных фондов России за 2015 год. Эксперты прогнозировали работу 450 фондов из 75 регионов России.
29 марта 2017, 12:42

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