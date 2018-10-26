Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ

Сегодня, 26 октября, глава государства Владимир Путин подписал Указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Об этом сообщается на портале kremlin.ru.

Как следует из текста закона, одна из главных целей создания фонда – формирование условий для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Особо подчеркивается, что родные языки являются национальным достоянием и историко-культурным наследием российского государства.

Учредителями Фонда от имени Российской Федерации являются Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам национальностей. Фонд будет пополняться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организационные процедуры займут три месяца, так что активно работать Фонд начнет уже с 2019 года.

Как отметили эксперты, подобные фонда и госпрограммы в большинстве регионов уже есть. Башкирия в этом плане не является исключением. Напомним, в республике не так давно была принята госпрограмма поддержки родных языков, которая вызвала немало нареканий у общественников, усмотревших во многих направлениях госпрограммы признаки формального подхода к теме.

Общая сумма расходов данной госпрограммы составляет 683 млн рублей на шесть лет, из этого 32 млн рублей выделено русскому языку, 172 млн 530 тысяч рублей – башкирскому, 478 млн 700 тысяч рублей – родным языкам.

После анализа госпрограммы общественники пришли к выводу, что она вызывает много вопросов. Так, значительные средства выделяются министерству образования на обеспечение школьных кабинетов башкирского языка и литературы мультимедийными комплексами. На эти мероприятия выделяется около 30 млн в год. Но, как отметил специалист Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Тимур Мухтаров, это прямая обязанность минобразования, которая должна выполняться без госпрограмм.

Одной из насущных задач, по мнению общественников, является внедрение в пакеты Microsoft Word или Open Office проверки башкирской орфографии, которая требует 16 млн рублей. Но власти республики в прежних программах на это не выделяли деньги. То же самое касается распознавания синтеза башкирской речи.

- В Татарстане, к примеру, в этой области уже давно ведутся активные работы, - отмечал Тимур Мухтаров на круглом столе, посвященном обсуждению госпрограммы, месяц назад.

Участники заседания предложили добиться увеличения финансирования госпрограммы до 1 млрд рублей как в аналогичной программе Татарстана.