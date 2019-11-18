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Башкирский в школах - за или против
Медиакорсеть рассказывает о проблеме изучения башкирского языка в школах.
Медиакорсеть рассказывает о проблеме изучения башкирского языка в школах.
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2019
«Это катастрофа!»: педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка
18 ноября 2019, 16:04
Не яблоко раздора, а средство укрепления республики: как сохранить башкирский язык
9 октября 2019, 11:33
Повторение пройденного: в Уфе в школе показали, как нельзя обучать башкирскому языку
28 августа 2019, 18:05
KPI главы минобра Башкирии будут оценивать по развитию башкирского языка
12 апреля 2019, 17:21
«Ключ к сердцу чиновников»: Хабиров рассказал о плюсах знания родного языка
12 апреля 2019, 17:04
Методисты башкирского языка и литературы попросили добавить им зарплату
12 апреля 2019, 15:51
В Башкирии придумали финансовую мотивацию для изучения башкирского языка
12 апреля 2019, 13:57
В Башкирии создается Управление национального образования
3 апреля 2019, 17:37
Члены СПЧ: В Башкирии нужно добавить часы для изучения родных языков
27 марта 2019, 20:11
2018
Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ
26 октября 2018, 13:35
На развитие государственных языков в Башкирии выделят 683 миллиона
20 августа 2018, 17:26
Путин намерен возродить программу сохранения национальных языков
15 августа 2018, 18:23
День согласия: Госдума все-таки приняла во втором чтении закон о родных языках
25 июля 2018, 12:11
Активисты «Башкорт» и «Берзэмлек» вышли на пикеты в защиту родных языков
19 июля 2018, 16:51
Два депутата Госдумы из Башкирии оказались против поправок о языках
20 июня 2018, 12:49
Закон о языках: В Госдуме склоняются к компромиссному варианту
9 июня 2018, 15:57
Башкирские депутаты подготовили поправки в закон о языках для Госдумы
9 июня 2018, 11:50
Языковой вопрос: Как относятся к обязательному изучению в регионах России
28 мая 2018, 16:49
В Башкирии создан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка
4 января 2018, 15:43
2017
Рустэм Хамитов о башкирском языке в школах: Кто хочет изучать, тот изучает
23 декабря 2017, 17:09