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В Уфе и Стерлитамаке сократили около 200 учителей башкирского языка
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В Уфе и Стерлитамаке сократили около 200 учителей башкирского языка

Сегодня, 17:48ОбществоЗиля Аскерова
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