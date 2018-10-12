В Уфе и Стерлитамаке сократили около 200 учителей башкирского языка

По данным Рамиля Мазитова, сокращение 200 учителей в двух крупных городах республики приходится на период после прокурорских проверок, состоявшихся летом прошлого года, сообщает “Ъ-Уфа”.

Около 130 человек из сокращенных учителей прошли переподготовку и за государственный счет сменили квалификацию. Они стали учителями истории, английского и русского языков.

«Республика изыскала возможность оперативно найти средства для переквалификации», - цитирует Мазитова издание. На переквалификацию учителей башкирского языка было направлено около 1,5 млн рублей.

- Так что, никто без работы не остался, - отметил ректор, однако промолчал о судьбе еще 70 сокращенных учителей.

По словам главы Ассоциации учителей башкирского и родных языков Башкирии Фанзиля Санъярова, 200 учителей были сокращены не только в Уфе и Стерлитамаке, но и по всей республике.