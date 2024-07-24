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Изучение языков в школах

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2024
Видео. Хабиров обратился к родителям малышей
В регионе появился новый интересный мульт-проект для детей по изучению башкирского языка, сообщает Глава Республики Башкортостан.
24 июля, 06:49
2020
Власти Башкирии назвали данные о проверке школы из-за фото с последнего звонка фейком
4 июня 2020, 06:24
2019
Члены СПЧ: В Башкирии нужно добавить часы для изучения родных языков
Эта просьба стала неожиданной для врио главы Башкирии Радия Хабирова.
27 марта 2019, 15:11
2018
Путин намерен возродить программу сохранения национальных языков
15 августа 2018, 13:23
Два депутата Госдумы от Башкирии не голосовали за закон о нацязыках
26 июля 2018, 08:29
День согласия: Госдума все-таки приняла во втором чтении закон о родных языках
25 июля 2018, 07:11
Айдар Галимов спел со звездами татарской эстрады песню о родном языке
20 июня 2018, 12:44
Два депутата Госдумы из Башкирии оказались против поправок о языках
20 июня 2018, 07:49
Башкирские депутаты подготовили поправки в закон о языках для Госдумы
9 июня 2018, 06:50
В Татарстане наказали родителей за пропуск уроков татарского языка ребенком
5 апреля 2018, 09:01
2017
Бабич посочувствовал главе Башкирии из-за сложного наследства с языками
8 декабря 2017, 13:14
В Башкирии будут разработаны новые учебники башкирского языка
12 октября 2017, 05:18

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