Впервые в стране программа «Мобильный репортер» будет выходить на башкирском языке

До этого церемония награждения народных репортеров проходила в Калининграде.

- Нам показалось, что нужно расширять горизонты, двигаться по стране. Потому что премия народная. В рамках премии мы привозим обычных людей. Хочется ли страну показать, какая она разнообразная. Ну и в Уфе на ГТРК «Башкортостан» выходить своя региональная версия программы «Мобильный репортер». Она очень качественная и хорошая. Мне кажется, тут сошлось всё в одной точке. Поэтому и решили из Калининграда приехать сюда», — рассказал продюсер телеканала «Россия 24» Виталий Арутюнян.

Как заявил генеральный директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов, в рамках фестиваля пройдут различные мероприятия:

- Это и мастер-классы, и круглые столы. Кроме того, мы хотим показать мобильным репортерам из других регионов страны колорит нашей республики, тем более это важно в преддверии 100-летия Башкортостана.

Забегу вперёд, в рамках премии мы презентуем новый проект — «Мобильный репортёр» на башкирском языке. Поскольку, все чаще в социальных сетях стали появляться ролики на нашем родном языке, то такая программы просто не могла не появиться. Мы будем делать, это первыми в стране. Такой передачи не делал ещё ни один канал в России

» — сообщил Азамат Салихов.

Всего на вручении премии наградят по восьми основным номинациям: «Репортаж», «Погодный блок», «Позитив», «Социальная проблема», «Оперативный кадр», «Селфи-репортаж», «Мобильный репортёр» и «Лучший региональный выпуск».

Отметим, региональная версия программы выходит уже два года. За это время в эфир вышло более 1,5 тысячи роликов.