Общественники требуют миллиард на госпрограмму о родных и госязыках Башкирии

20 сентября башкирская общественная организация «Башкорт» организовала обсуждение принятой государственной программе поддержки родных языков. В мероприятии участвовали зампредседателя БОО «Башкорт» Руслан Габбасов, писатель Гарифулла Яппаров, киносценарист, журналист Зухра Буракаева, создатель башкирской электронной «Библиотеки Ихтика» Искандер Шакиров, зампредседателя Республиканской комиссии родителей Айгуль Атанова, председатель БОО «Берзамлек» Альфия Юсупова и другие люди, неравнодушные судьбе башкирского языка.

Госпрограмма «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» была утверждена в конце августа. Программа рассчитана на 2019-2024 годы, без деления на этапы. Ежегодно из регионального бюджета на ее реализацию будет направляться от 101 до 134 млн рублей. Мероприятия программы должны помочь сохранению, изучению и развитию языков. Главным индикатором будет оценка населением возможностей, которые есть в республике для овладения языками.

Общая сумма расходов госпрограммы составляет 683 млн рублей на шесть лет, из этого 32 млн рублей выделено русскому языку, 172 млн 530 тысяч рублей – башкирскому, 478 млн 700 тысяч рублей – родным языкам.

Один из ее составителей, специалист Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Тимур Мухтаров рассказал о плюсах и минусах принятой программы.

Плюсом программы выступающий назвал то, что в программу заложены значительные средства, тогда как ранее финансирование осуществлялось по остаточному принципу. А вот минусов оказалось намного больше.

Госпрограмма носит следы жестокой борьбы между общественниками и чиновниками

Изначально над проектом работала рабочая группа ученых, созданная при Академии наук РБ. Наиболее важные мероприятия в проект госпрограммы формулировались и вносились ими, в том числе и Тимуром Мухтаровым. Рабочая группа активно работала с общественниками, организациями, как Всемирный курултай башкир, частными лицами и др.

Они также опросили все министерства и ведомства, которые внесли свои предложения в план реализации и финансового обеспечения госпрограммы. Уже здесь начало проявляться сопротивление со стороны почти всех ведомств новшествам госпрограммы и нежелание брать на себя ответственность за конкретные результаты.

- Например, Минобразования РБ согласилось одобрить проект госпрограммы при условии, что из мероприятий проекта будут исключены пункты, предусматривающие увеличение за счет бюджета РБ контрольных цифр приема для подготовки кадров с высшим профессиональным образованием по родным языкам. Агентство по печати и СМИ попросило исключить из проекта госпрограммы такие конкретные показатели, как хронометраж ТВ- и радиоконтента, произведенного на башкирском языке. По требованию вице-премьера С. Сагитова подпрограмма “Башкирский язык” в тексте проекта ушла на второе место, а первое место заняла подпрограмма “Русский язык”. А целевые показатели и мероприятия, которые были призваны стимулировать республиканских чиновников высшего ранга иногда делать публичные выступления на башкирском языке по его инициативе были вовсе удалены из проекта, -рассказывает Мухтаров.

В дальнейшем работа над госпрограммой была перепоручена Министерству культуры Башкирии и с тех пор общественники и ученые потеряли всякое влияние над этой работой.

Что не вошло в госпрограмму

Тем временем, предложения Академии наук РБ, УФИЦ РАН, Исполкома ВКБ и других общественных организаций и частных лиц были по-существу и к месту.

ИИЯЛ УФИЦ РАН предлагал внести поправку в закон РБ об образовании, о государственной гражданской службе, а также об организации сотрудничества с компанией Google по включению башкирского языка в автоматическую систему перевода Google-Translate, сотрудничество с Яндекс по совершенствованию его башкирского перевода в Яндекс-переводчике, создание электронных систем распознавания речи на башкирском языке и синтеза искусственной речи на башкирском языке (аналог Siri на айфоне). Рабочая группа аппарата Исполкома ВКБ также представил большой перечень мероприятий.

Главной задачей они видели выполнение комплекса мероприятий по укреплению башкирского языка как государственного языка. К примеру, среди предложений было принятие пакета законов Башкирии о госязыках. Курултай также предлагал ввести практики публичных выступлений высших должностных лиц исполнительной и законодательной власти Башкирии на башкирском языке на официальных мероприятиях.

Тимур Мухтаров предлагал включить в проект мероприятия по подготовке кадров с высшим образованием по башкирскому и другим родным языкам.

- Это важный вопрос, - считает выступающий. – Дело в том, что в последние годы со стороны властей идет неконтролируемый процесс сокращения контрольных цифр приема вузов на специальности, связанные с родными языками. Это привело к закрытию национальных кафедр в Нефтекамске (башкирский язык) и в Бирске (марийский язык). На очереди – Сибайский и Стерлитамакский филиалы БашГУ. Согласно прогнозу БашГУ, к 2023 году количество выпускников по профилю «Башкирский язык и литература» составит всего 20 человек против нынешних 88 человек.

Как отмечает Мухтаров, такое же снижение количеств выпускников по башкирскому языку ожидается и в БГПУ. По их прогнозу, в БГПУ к 2023 году число студентов других специальностей, изучающих башкирский как государственный, сведется к нулю.

«Несмотря на эту госпрограмму, судьба языка коренного народа может оказаться под угрозой из-за кадрового голода», - считает выступающий. Он предлагает, чтобы контрольные цифры приема в вузы по этим специальностям поддерживались за счет государства. К тому же федеральный закон об образовании позволяет субъектам влиять за свой счет на контрольные цифры приема.

К несчастью, эти предложения не оказались в итоговом проекте госпрограммы. «Эффект от госпрограммы для башкирского и родных языков сомнителен, вся госпрограмма основана на инерционном подходе к сохранению языков и потому она не направлена на достижение масштабных результатов, которыми можно было бы гордиться», уверен Тимур Мухтаров.

На что выделили деньги

Каждая подпрограмма (их всего три – “Русский язык”, “Башкирский язык”, “Родные языки”) имеет теоретическую и практическую части. В практической части также приводится перечень целевых индикаторов и показателей, которые стремится достичь госпрогромма. Здесь же можно найти план ремлизации финансового обеспечения гсопрограммы – финансирование всех мероприятий перечисляется по годам, а также указан показатель непосредственного результата.

Тимур Мухтаров считает, что целевые показатели, которым стремится госпрограмма – неинформативны.

Они сформулированы, чтобы напустить туман на реальные результаты государственной языковой политики. Их числовые значения часто сформулированы с арифметическими ошибками и логически противоречат значениям других показателей. Произошло выхолащивание целых блоков целевых показателей и мероприятий по сравнению с проектом, их извращение и подмена. Например, в итоговый вариант не вошел такой целевой показатель, как доля населения РБ, владеющего двумя государственными языками РБ. Вместо этого, планируется измерять долю населения, довольных языковой политикой, - рассказывает Мухтаров.

В ходе заседания Тимур Мухтаров также разобрал подпрограммы и мероприятия, на которые была направлена основная часть финансирования.

- К сожалению, в итоговом варианте исчез блок мероприятий, который назывался «Совершенствование нормативно-правовой базы сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан». Туда входило принятие законов, закрепляющих правовой режим башкирского языка, а также ряда необходимых постановлений Правительства РБ. Еще один блок мероприятий, который не вошел в итоговый вариант, был блок «Мероприятия и проекты, направленные на расширение использования башкирского языка в средствах массовой информации», - отметил Мухтаров.

Судя по документу, львиная часть финансирования всей программы – 44% (300 млн рублей) заложена в разделе о массовых мероприятиях подпрограммы «Родные языки». Пункт называется «Осуществление грантовой поддержки мероприятий, направленных на сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ». Это – те самые гранты Главы Башкирии, о которых говорилось в его указах. По данным газеты «Бонус», в этом году эти гранты в основном достались подведомственным учреждениям Минкульта РБ.

- Я опасаюсь, что Минкультуры РБ действительно рассматривает эти гранты просто как дополнительное бюджетное финансирование своей системы и это значит, что гранты не будут направлены для достижения целевых показателей госпрограммы, - комментирует Мухтаров.

Средства следующего мероприятия под названием “Производство, перевод на цифровые носители и размещение в открытом доступе в сети Интернет художественных и документальных фильмов на родном башкирском языке” (60 млн рублей) также будет распределять Министерство культуры. Тимур Мухтаров признается, что включение этого мероприятия в проект было его идеей. «Хочу заметить, что в итоговом варианте госпрограммы эта сумма оказалась меньше на 25 млн. предлагаемой мной, а также показатель непосредственного результата планировался не такой, как здесь. Я считал ,сколько конкретно каждый год должно выходить фильмов. Здесь же я не узнаю свои показатели. Надеюсь, будут возвращены мои варианты показателей, это не менее 1 полнометражного и 1 короткометражного фильма в год», - рассказывает он.

На мероприятие подпрограммы «Башкирский язык» «Создание комплекса программ для функционирования башкирского языка в компьютерных технологиях: орфографической проверки, анализа и синтеза речи» выделено 56 млн 200 тысяч рублей. Вопросы автоматической орфографической проверки текстов на башкирском языке поставлен еще в прежних госпрограммах.

«Проверка башкирской орфографии все еще нет в пакете Microsoft Word или Open Office. Хотя в УФИЦ РАН уже давно готовы требуемые материалы для передачи в Microsoft. Для этого необходимо заплатить 16 млн рублей специализированной московской компании, но власти республики в прежних программах на это не выделяли деньги. Что касается распознавания синтеза башкирской речи, на эти цели также сейчас необходимо выделить средства. В Татарстане, к примеру, в этой области уже давно ведутся активные работы», - рассказывает Мухтаров.

Выступающий покритиковал мероприятие “Обеспечение кабинетов башкирского языка и литературы общеобразовательных организаций мультимедийными комплексами”, исполнителем которого является Минобразования РБ. Общая сумма мероприятия – около 30 млн рублей, на эти деньги министерство намерено передавать 10-15 мультимедийных комплексов ежегодно в течение шести лет. По словам Мухтарова, это мероприятие – прямая обязанность Минобразования, которая должна выполняться без госпрограммы.

«Госпрограмма не отвечает вызовам, брошенным башкирскому языку»

В конце своего выступления Тимур Мухтаров предложил принятую госпрограмму «признать в целом не отвечающим вызовам, брошенным башкирскому языку». По его словам, ее срочно требуется пересмотреть в сторону более масштабной и серьезной поддержки властью башкирского языка. Вернуть в нее мероприятия, направленные на организацию применения башкирского органами власти республики и на подготовку кадров вузами по родным языкам.

Выступающий также отметил, что в программу необходимо вернуть следующие очень важные индикаторы:

- правовое обеспечение гармоничного развития государственных и родных языков народов РБ;

- доля населения РБ, владеющего двумя государственными языками РБ,

- в подпрограмме «Башкирский язык» в целевые индикаторы вернуть такой показатель как «Доля публичных устных выступлений государственных и муниципальных служащих Республики Башкортостан, произнесенных на башкирском языке».

Участники заседания поддержали предложение Тимура Мухтарова. Также было предложено добиться увеличения финансирования госпрограммы до 1 млрд рублей как в аналогичной программе Татарстана. Специально созданная система независимого общественного контроля и наблюдения, состоящая из общественников и независимого СМИ, должна соблюдать за выполнением всех пунктов госпрограммы.