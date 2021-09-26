«Смотреть невозможно без слез»: сцену парка «Кашкадан» разломали вандалы

Напомним, реконструкцию парка «Кашкадан» начали в 2019 году, завершить работы планировалось в этом октябре. Строители вычистили и углубили озеро Кашкадан, водоем заполнили чистой водой, проложили ливневую канализацию, озеленили территорию вокруг. Также по проекту появится песчаный пляж, а в центральной части озера — светомузыкальный фонтан.