Реконструкцию в уфимском парке «Кашкадан» полностью завершат ко Дню республики

Рабочим удалось почти полностью восстановить уровень воды в озере. Также уже озеленена территория вокруг. Сейчас строители делают пирсы с причалом, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу планируют сделать песчаный пляж, в центре озера установят светомузыкальный фонтан, на территории парка построят спортивные сооружения и культурно-развлекательные объекты.