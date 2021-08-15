Реконструкцию в уфимском парке «Кашкадан» полностью завершат ко Дню республики

Реконструкцию в уфимском парке «Кашкадан» полностью завершат ко Дню республики
Реконструкцию в уфимском парке «Кашкадан» полностью завершат ко Дню республики
Вчера, 10:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы РБ
Благоустройство парка идёт в соответствии с утверждённым графиком.

Вчера, 14 августа, глава Башкирии Радий Хабиров посетил мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Праздник проходил в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан», сообщает пресс-служба главы республики.

Глава республики на мероприятии вручил госнаграды работникам физической культуры и спорта. Кроме того, он ознакомился с ходом реконструкции парка.

Рабочим удалось почти полностью восстановить уровень воды в озере. Также уже озеленена территория вокруг. Сейчас строители делают пирсы с причалом, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу планируют сделать песчаный пляж, в центре озера установят светомузыкальный фонтан, на территории парка построят спортивные сооружения и культурно-развлекательные объекты.

Ранее Радий Хабиров поручал завершить благоустройство парка к 11 октября 2021 года, когда в Башкирии будут отмечать День республики. Подрядчик заверил, что строители не отстают от графика и работы в парке завершат к назначенному сроку.

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