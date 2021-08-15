Реконструкцию в уфимском парке «Кашкадан» полностью завершат ко Дню республики

Вчера, 14 августа, глава Башкирии Радий Хабиров посетил мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Праздник проходил в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан», сообщает пресс-служба главы республики.
Глава республики на мероприятии вручил госнаграды работникам физической культуры и спорта. Кроме того, он ознакомился с ходом реконструкции парка.
Рабочим удалось почти полностью восстановить уровень воды в озере. Также уже озеленена территория вокруг. Сейчас строители делают пирсы с причалом, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу планируют сделать песчаный пляж, в центре озера установят светомузыкальный фонтан, на территории парка построят спортивные сооружения и культурно-развлекательные объекты.
Ранее Радий Хабиров поручал завершить благоустройство парка к 11 октября 2021 года, когда в Башкирии будут отмечать День республики. Подрядчик заверил, что строители не отстают от графика и работы в парке завершат к назначенному сроку.