В Уфе отметили юбилей Уфимского нефтеперерабатывающего завода

Уфимскому нефтеперерабатывающему заводу – УНПЗ, или «старому заводу», как его неофициально называют многие уфимцы – исполнилось восемьдесят лет. Круглую дату торжественно отметили на днях в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

На торжественное собрание собрались как нынешние работники УНПЗ, так и те, кто стоял у истоков предприятия, давая жизнь новому заводу, которому было суждено впоследствии стать одним из крупнейших высокотехнологичных предприятий страны, одному из лидеров промышленности, те, кто создавал своими руками индустриальную мощь Башкирии и всей нашей Родины.

Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

В зале вместимостью почти тысяча человек не было свободных мест. Это и неудивительно: за 80 лет на Уфимском нефтеперерабатывающем сменилось несколько поколений заводчан. Многие из них пришли в этот день на праздник, повстречали старых товарищей и на какое-то время с удовольствием окунулись в жизнь любимого предприятия. Среди почетных гостей праздника были заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Фархад Самедов, вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ПАО АНК «Башнефть» Александр Романов и другие официальные лица.

Мидхат Хафизов, ветеран Уфимского нефтеперерабатывающего завода, Герой соцтруда СССР:

Фото: Март Гареев , mkset.ru

- Старый завод почти мой ровесник – заводу 80, мне скоро 85. На предприятие я пришел в 1962 году и отдал ему почти полвека – 46 с половиной лет трудового стажа. Начинал я с помощника оператора, а на пенсию вышел уже в должности начальника установки. На заводе многое изменилось за последние годы – новые производства, новое оборудование. А я до сих пор иногда вижу во сне свою работу, что-то ремонтирую. Иногда просыпаюсь ночью и думаю: странно, почему никто не звонит, не беспокоит.

Фото: Валерий Шахов, mkset.ru

История УНПЗ начинается 20 июня 1938 года, когда с установки АВТ-1 Уфимского крекинг-завода – это первое название предприятия – вышли первые 117 тонн бензина, так нужного стране. С началом Великой отечественной войны предприятие стало номерным: завод № 417.

В течение всей войны завод не останавливался ни на минуту, снабжая жизненно необходимым топливом и фронт, и тыл, внеся тем самым неоценимый вклад в великую победу. За годы войны с 1941 по 1945 Уфимский НПЗ дал фронту 1,05 миллиона тонн горючего.

Около 400 заводчан сражались на фронте. 196 человек вернулись домой с боевыми наградами. Два человека получили высшую награду страны – Герой Советского Союза.

Роль Уфимского нефтеперерабатывающего завода, одного из мощнейших промышленных предприятия Советского Союза во вкладе в Победу и в послевоенное восстановление советской промышленности и народного хозяйства переоценить невозможно. В июле 1946 года заводу на вечное хранение оставили переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны СССР, а имя коллектива внесено в почетную книгу ВЦСПС.

8 мая 1948 года Указом Президиума Верховного совета СССР Уфимский НПЗ был награжден орденом Ленина и несколько десятилетий завод гордо именовался ОЛ УНПЗ – Ордена Ленина Уфимский НПЗ.

В послевоенные годы завод активно развивался. Наиболее важным этапом развития стал ввод в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6, которую называют воротами завода, его сердцем.

ЭЛОУ-АВТ-6 Фото: Валерий Шахов, mkset.ru

В период с 1994-по 1996 годы были введены в эксплуатацию значимые объекты – установка производства водорода УПВ-20, комплекс каталитического крекинга Г43-107М/1, установка «Висбрекинг гудрона». Тем самым на УНПЗ была создана современная технология глубокой переработки нефти, которая позволила значительно повысить экономическую эффективность предприятия.

В современную эпоху перед заводом стоят новые задачи – соответствие выпускаемой продукции европейским стандартам качества и экологичности. В 2004 году на установке «Висбрекинг гудрона» была введена в эксплуатацию вакуумная колонна, что позволило увеличить выход светлых нефтепродуктов (бензины и дизельное топливо).

Также на повышение экологичности производства повлиял ввод в эксплуатацию установки тактового налива, с помощью которой топливо заливается в железнодорожные цистерны через герметичную установку.

С 2008 по 2010 годы на заводе введена в эксплуатацию установка изомеризации, модернизировалась установка Г43-107М/1. Благодаря этому весь бензин стал соответствовать экологическому стандарту Евро-4.

Г43-107М/1 Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

В 2014 году была введена в эксплуатацию установка гидроочистки бензина каталитического крекинга, ГОБКК. На этой установке содержание серы в бензине снижается в 80 раз. Благодаря этому УНПЗ перешел на производство 100% бензина стандарта Евро-5.

ГОБКК Фото: Валерий Шахов, mkset.ru

Сегодня Уфимский НПЗ – один из лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России, высокотехнологичное предприятие, отвечающее самым строгим стандартам, предъявляемым к выпускаемой продукции, к безопасности производственных процессов.

Заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Фархад Самедов:

Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

- Нефтепереработка сегодня определяет и еще в течение длительного периода будет определять лицо нашего региона, занимая значительный удельный вес в экономике Башкирии. Поэтому 80-летние уфимской нефтепереработки – это не только корпоративный праздник большого предприятия, это действительно праздник всей нашей республики.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод входит в один из крупнейших в России единый высокотехнологичный нефтеперерабатывающий комплекс Башкирии, который по праву считается одним из лучших в стране по таким параметрам, как глубина переработки, которая составляет 82%, выход светлых нефтепродуктов – 66%, индекс Нельсона – 10,4, это один из самых высоких коэффициентов по России (показатель сложности производства – прим.).

Вице-президент ПАО АНК «Башнефть» по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов:

Фото: Пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"

- В 2017 году уфимские заводы переработали около 19 миллионов тонн нефти, это более 17% от общей переработки компании «Роснефть», которая в мире занимает по этому направлению деятельности 4 место. Мы также можем гордиться тем, что в Башкирии стали производить бензин АИ-95 стандарта Евро-6, тогда как в Европе его производство планируется только в 2019-20 годах.

Начальник производственной площадки «УНПЗ» Тагир Насыпов:

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

- Сегодня, в этот торжественный день, мы все преисполнены гордостью, потому что работаем на таком предприятии. Завод сегодня является одним из лидеров российской нефтепереработки, имея полный набор технологических объектов, позволяющих получать качественную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Все это стало возможно благодаря самоотверженному труду наших ветеранов производства, которые в кратчайшие сроки построили Уфимский крекинг-завод, работали на благо нашей Родины в период Великой отечественной войны, развивали промышленные мощности в послевоенные годы, мы преклоняемся перед ними. И хочу сказать, что сегодняшние труженики являются достойными продолжателями традиций, заложенных башкирскими нефтепереработчиками.

Председатель совета ветеранов «Башнефть-Уфанефтехим» Любовь Деньгина:

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

- На завод я пришла девчонкой, мне было всего 18 лет. Пришла лаборанткой, в 1972 году, в 1980 стала инспектором отдела охраны труда, а в 1985 году перешла в отдел кадров. Я отдала заводу 41 год. За это время в моей жизни было много знаменательных событий – я вышла замуж, родила ребенка. Также на моих же глазах рос завод – появилась установка Г-43-107М/1, обновился резервуарный парк. Сейчас завод – это просто картинка. У меня был прекрасный коллектив, преданный своему делу, мы все на работу на родной и любимый завод всегда ходили с большим желанием. Я вышла на пенсию, но я не совсем отошла от заводских дел: сейчас я являюсь председателем заводского совета ветеранов, у меня на учете 1200 пенсионеров. При необходимости мы всегда оказываем им помощь, всегда готовы прийти на выручку, потому мы все – воспитанники нашего родного завода.

В прошлом году закончилась интеграция уфимского нефтеперерабатывающего комплекса ПАО АНК «Башнефти» в операционный периметр компании ПАО «НК «Роснефть». Предприятия «Роснефти» стали поставщиками сырья для уфимского нефтеперерабатывающего комплекса и получили на реализацию производимое в Уфе высококачественное топливо. Создание единой производственной цепочки существенно повысило эффективность работы. Сегодня на долю «Роснефти» приходится более 35% российской нефтепереработки и значительная часть в этих показателях принадлежит башкирским НПЗ.