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В Башкирии построен лучший в России комплекс биоочистных сооружений
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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2018 06 04+16 01 52+2aib0817

В Башкирии построен лучший в России комплекс биоочистных сооружений

Сегодня, 19:53ТехнологииМарат ГареевФото: Артур Салимов.
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