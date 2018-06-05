В Башкирии построен лучший в России комплекс биоочистных сооружений

Уже завтра, 6 июня, в Уфе откроется Международный экологический форум. Глобальное мероприятие продлится в течение трех дней до 8 июня, пройдет оно под эгидой Правительства Башкирии и Министерства природопользования и экологии республики.

В течение трех дней на площадке Форума пройдет около 20 деловых и просветительских мероприятий, в которых примут участие ведущие специалисты в области экологии из разных регионов страны.

Накануне открытия Международного экологического форума представители государственной власти Башкирии и руководства Уфы посетили биологические очистные сооружения (БОС) «Башнефти», расположенные на территории завода «Уфанефтехим». Это уникальное сооружение по многим параметрам: по мощности, по применяемым технологиям, по эффективности производства работ по очистке воды.

Для высоких гостей, среди которых глава администрации Уфы Ирек Ялалов, министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев и депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова, курирующая в парламенте, в том числе, вопросы экологии, организовали ознакомительную экскурсию по новым БОС.

Новые биоочистные сооружения – крупнейший природоохранный проект республики последних лет – объём инвестиций превысил 11 миллиардов рублей. Поэтому неудивительно, что он вошел в число восьми приоритетных инвестиционных природоохранных проектов «Роснефти», в состав которой теперь входит «Башнефть».

Новые БОС уникальны: при проектировании и реализации этого проекта были применены лучшие на сегодняшний день существующие мировые технологии и практики, применяемые в промышленной очистке воды. В частности, на новых БОС «Уфанефтехим» технология очистки состоит из нескольких этапов.

Сначала идет первичная подготовка. Это прием сточных вод, их усреднение и механическая очистка.

Первый этап – биологическая очистка. Сточные воды отделяются от нефтепродуктов, фильтруются и далее происходит важный процесс, который совмещает в себе традиционную биологическую очистку (с помощью специальных бактерий) и мембранное разделение. Эта технология позволяет в разы повысить эффективность очистки сточных вод.

Второй этап – обессоливание. Происходит этот процесс в установках электродиализа, когда через воду пропускают ток, под воздействием которого соли отделяются от воды и оседают на мембранах. А в установке обратного осмоса воды проходит через специальную полупроницаемую мембрану, которая пропускает только молекулы воды. Все остальные примеси не проходят.

Третий этап – ионный обмен. Это химический процесс, в котором ионы кальция и магния, которые есть в воду, заменяются ионами натрия. В результате вода становится мягче.

Применение этих технологий позволяет добиться такого эффекта, что после переработки вода становится чище той, что бралась из реки. Те есть в Белую возвращается более чистая вода! Удивительно, но это факт, подтверждённый соответствующими исследованиями - вода соответствует жестким нормативам для водоемов рыбохозяйственного значения.

От первого лица

Ирек Ялалов, глава администрации Уфы:

- Мы получили очень серьезный объект, который позволит прекратить сброс неочищенных вод со всего северного промышленного узла. А это, помимо группы компаний ПАО «Башнефть», сточные воды еще более 60 предприятий. Напомню, что ранее, в 2012 году, мы ввели в эксплуатацию комплекс очистных сооружений по хозяйственно-бытовым стокам. Таким образом, Уфа, крупный мегаполис с развитой промышленным производством, становится одним из самых чистых городов России, а негативное воздействие на водный бассейн реки Белая свелось практически к нулю.

Илдар Хадыев, министр природопользования и экологии РБ:

– Проект во всех смыслах уникальный, как по объемам очистки сточных вод, так и по применяемым технологиям. Здесь все лучшие практики в части очистки вод.

Руфина Шагапова, депутат Государственного собрания Башкирии – Курултая: