Годовой отчет Общества слепых в Башкирии потянул на 50 килограммов

В Башкирском республиканском отделении Всероссийского общества слепых подготовили отчет о своей деятельности за 2017 год. И взвесили его. Получилось около 50 килограмм. В отчете несколько десятков томов.

Это к вопросу о том, насколько мы забюрократизированы и продвинулись вперед на пути к цифровой экономике.