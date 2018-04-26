Годовой отчет Общества слепых в Башкирии потянул на 50 килограммов
Сегодня, 12:25ОбществоРазиф Абдуллин
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Одна фотография, которая говорит о многом.
Сюжеты: Фотофакт
В Башкирском республиканском отделении Всероссийского общества слепых подготовили отчет о своей деятельности за 2017 год. И взвесили его. Получилось около 50 килограмм. В отчете несколько десятков томов.
Это к вопросу о том, насколько мы забюрократизированы и продвинулись вперед на пути к цифровой экономике.
- В любом случае с нас требуют бумажную копию отчета, - пояснил ситуацию Медиакорсети руководитель БРО ВОС Юрий Акшенцев.
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