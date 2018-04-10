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В Уфе инвалида-колясочника переселили на девятый этаж нового дома
Сюжеты:
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В Уфе инвалида-колясочника переселили на девятый этаж нового дома

Сегодня, 10:11ОбществоРустэм Башкирцев
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