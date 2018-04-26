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Владимир Горбунов: Инвалиды – это горькое лекарство для общества
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Владимир Горбунов: Инвалиды – это горькое лекарство для общества

Сегодня, 12:07ОбществоРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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