«Где мой мост?!» Пенсионерка из Башкирии обратилась к федеральному инспектору
Вчера, 12:50ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Пожилая жительница села Пятилетка Иглинского района пожаловалась на отсутствие моста через реку Сим.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В населенном пункте проживают 160 человек. До противоположного берега люди добираются по навесному мосту, а вот транспорт до села доехать не может.
Главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин совместно с заместителем прокурора Республики Башкортостан Виктором Логиновым провели встречу с жителями района и ответили на ряд вопросов и жалоб. На данный момент прорабатываются вопросы проектирования моста и его финансирования.
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