В Уфе заложили первый камень на месте строительства нового Бельского моста
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Сегодня, 8 июля, состоялась закладка первого камня на месте строительства нового Бельского моста.
Мост-вставка между двумя существующими переправами должна будет снять нагрузку со старого Бельского моста, который после ввода новой конструкции закроют для автомобилей и сделают пешеходным.
— Сегодня начали строить мост-вставку шириной в три полосы между двумя существующими Бельскими мостами. Когда работы завершатся – перейдем к старому арочному мосту. Здесь укрепят опоры и заменят пролетные строения. Новый мост планируем возвести за 31 месяц, еще 30 месяцев по проекту уйдет на ремонт старого моста. — прокомментировал врио Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее строительство моста власти обещали начать в День города 12 июня. По неизвестным причинам перенесли на 28 июня, однако мероприятие перенеслось.