В Уфе заложили первый камень на месте строительства нового Бельского моста

Мост-вставка между двумя существующими переправами должна будет снять нагрузку со старого Бельского моста, который после ввода новой конструкции закроют для автомобилей и сделают пешеходным.

— Сегодня начали строить мост-вставку шириной в три полосы между двумя существующими Бельскими мостами. Когда работы завершатся – перейдем к старому арочному мосту. Здесь укрепят опоры и заменят пролетные строения. Новый мост планируем возвести за 31 месяц, еще 30 месяцев по проекту уйдет на ремонт старого моста. — прокомментировал врио Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook.