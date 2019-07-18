В Уфе уже в этом году власти обещают начать строить мост в Черниковке

О новом крупном строительстве очередного городского моста говорили на «Транспортном часе» в башкирском правительстве. Речь идет о мосте, который должен соединить выезд на улицы Интернациональная и Комарова в Черниковке и левый берег Белой — с его поселками «8 марта» и Алексеевка. В этом году власти планируют начать строительство моста в створе улицы Интернациональной.

Мост должен будет иметь четыре полосы и длину примерно в 1322 метра. Как сообщает Башинформ, проект прошел публичные слушания еще в 2016 году.

Вторая очередь масштабного проекта предполагает строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля, который должен будет обеспечить комфортный выезд на улицу Интернациональную. Пока сроки строительства оценены в четыре года.

Впрочем, вполне вероятно, что строительство объекта, ввиду его дорогивизны и технической сложности, может затянуться. Напомним, что строительства нового Бельского моста откладывалось несколько раз. Также были три раза перенесены сроки закладки камня.