В Башкирии разрешили ездить на рыбалку в рамках ограничений из-за коронавируса
25 апреля, 15:36ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили о том, что новым указом главы Башкирии внесены изменения ограничительные мероприятия.
В частности, теперь разрешено отправиться на рыбалку. Напомним, ранее действовало разрешение только ездить на охоту.
Для того, чтобы отправиться на рыбалку, требуется оформить соответствующее разрешение по форе, которая имеет на портале дорога02.
Ведущая брифинга Елена Прочаковская отметила, что в порядке оформления поездки на рыбалку есть явное противоречие, не позволяющее на законных основаниях отправиться на рыбалку пожилым людям, которые проживают в сельской местности рядом с водоемом, но не умеют пользоваться компьютером.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей