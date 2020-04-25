В Башкирии разрешили ездить на рыбалку в рамках ограничений из-за коронавируса

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили о том, что новым указом главы Башкирии внесены изменения ограничительные мероприятия.

В частности, теперь разрешено отправиться на рыбалку. Напомним, ранее действовало разрешение только ездить на охоту.

Для того, чтобы отправиться на рыбалку, требуется оформить соответствующее разрешение по форе, которая имеет на портале дорога02.