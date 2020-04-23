Жители Башкирии в период карантина стали реже платить за коммунальные услуги

Накануне, 22 апреля, глава республики Радий Хабиров провел онлайн-совещание с членами Совета по правам человека. Одной из самых обсуждаемых тем оказалась ситуация в сфере ЖКХ.

Член СПЧ Вадим Беляков отметил снижение уровня поступления коммунальных платежей. Это связано с тем, что многие люди остались без работы и денег. Радий Хабиров отметил, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться.

— Для меня главная задача – чтобы система ЖКХ не упала. Могу сказать, что расходы бюджета на эту сферу мы немного подрезали, но денег оставили довольно много. Мы проанализируем ситуацию с коронавирусом, и, если будет возможность, уже на следующей неделе дадим старт программе «Башкирские дворики», запустим капитальный ремонт подъездов, — сказал Радий Хабиров.

При этом глава республики поручил уже сейчас следить за тем, чтобы коммунальные службы тарифы не завышали и людей не обманывали.