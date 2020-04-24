В Башкирии сообщили, какие больницы закрыты на карантин из-за коронавируса

Исполняющий обязанности начальника Роспотребнадзора Башкирии Венер Изикаев озвучил, какие больницы в республике закрыты полностью или частично на карантин. По его словам, сейчас таких учреждений семь.

«С сегодняшнего дня сняты ограничительные мероприятия в отношении Бирской Центральной районной больницы, но со вчерашнего дня у нас добавилась Кармаскалинская ЦРБ»

Таким образом, по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день закрыты два отделения в онкологическом диспансере, терапевтическое отделение больницы скорой помощи в Уфе, больница №21 в Уфе, хирургический корпус в БелебеевскойЦРБ, три отделения в Кармаскалинской ЦРБ, больница №1 в Стерлитамаке, два отделения в больнице №1 в Октябрьском.