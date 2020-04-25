В Башкирии введен карантин еще в одной больнице, и снят - в другом стационаре

Сегодня, 25 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, представитель Роспотребнадзора озвучил свежие данные о введении и снятии карантина в лечебных учреждениях.

Ограничительные мероприятия введены в хирургическом отделении Балтачевской ЦРБ в связи с выявлением женщины с подозрением на коронавирус.

При этом карантин снят с ГКБ №1 в городе Октябрьском.

Таким образом, по информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день закрыты два отделения в онкологическом диспансере, терапевтическое отделение больницы скорой помощи в Уфе, больница №21 в Уфе, хирургический корпус в Белебеевской ЦРБ, три отделения в Кармаскалинской ЦРБ, больница №1 в Стерлитамаке и хирургическое отделение в Балтачевской ЦРБ.