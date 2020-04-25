В Башкирии населению настоятельно посоветовали отказаться от выездов «на шашлыки»

Накануне, 24 апреля, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, были высказаны советы любителяи отдыха на природе отказаться от идеи устроить пикники.

- Мы надеемся, что люди проявят сознательность и не поедут на шашлыки, не станут устраивать пикники. Тогда вирусная нагрузка уменьшится, и скоро число выявленных случаев коронавируса начнет снижаться, — пояснила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Мария Скотарева.

По ее мнению, с наступлением тепла вирус должен умерить свою активность.

Примечательно, что начальник управления социальных коммуникаций администрации главы Башкирии Елена Прочаковская, усомнилась в том, то люди откажутся от приготовления шашлыков. По ее мнению. главное – как организовать эти приятные мероприятия.

—Шашлыки на своем приусадебном участке — это одно. но пикники с участием большой компании - это уже совершенно другое, их мы не рекомендуем устраивать ни в коем случае, — заявила Елена Прочаковская.