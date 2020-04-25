Под Уфой задержан мужчина, сбежавший из обсерватора с подозрением на коронавирус
25 апреля, 10:02ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Нарушитель вернулся из поездки за границу.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Уфимский районный суд принял решение, что мужчина, самовольно покинувший обсерватор, должен уплатить штраф в сумме 15 тысяч рублей.
По уточненным данным, сбежавший является жителем Нефтекамска, он был помещен в изоляцию в обсерватор после возвращения из поездки за границу. Он покинул обсерватор поздно вечером 23 апреля, но довольно быстро был задержан в селе Нижегородка.
Напомним, ранее суд отменил штраф в 15 тысяч рублей, который стал первым подобным наказанием за нарушение режима самоизоляции в России. Мужчина намерен потребовать компенсацию морального вреда за это.
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