«Устроили пьяный дебош»: детали заражения коронавирусом от жителя Башкирии в Сибири

Накануне, 24 апреля, в соцсетях появилась информация о последствиях заражения коронавирусом в Алтайском крае, источником которого стал вахтовик из Башкирии. Сведения опубликовала жительница Барнаула Ульяна Меньшикова.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в городе Змеиногорске на Корбалихинском руднике. «Нулевым пациентом» оказался вахтовик, прибывший туда из Башкирии. Мужина проживал в общежитии и за короткий период успел заразить, как минимум, 50 человек. Такие данные озучили сегодня и на брифинге в Алтайском крае.

Для городка с населением в 10500 человек, это событие стало серьезной угрозой.

Город Змеиногорск было решено закрыть, сейчас туда направляют врачей и на руинах оптимизированной медицины будут разворачивать госпиталь.

Зараженных рабочих, а также контактных лиц госпитализировали в стационар в соседнем городе Рубцовске. Позднее 10 человек, состояние которых резко ухудшилось, отправили в Барнаул.

Местные врачи, как и многие их коллеги в других регионах, испытывают проблемы со средствами защиты.

Возмущенные происшедшим вахтовики каким-то образом добыли спиртное, крепко выпили и устроили дебош, после этого больницу взяла под охрану Росгвардия.

В качестве обсерватора для контактных лиц используется городская гостиница "Алиса".