«Устроили пьяный дебош»: детали заражения коронавирусом от жителя Башкирии в Сибири
В общежитии жертвами опасной инфекции стали, как минимум, 50 человек.
Накануне, 24 апреля, в соцсетях появилась информация о последствиях заражения коронавирусом в Алтайском крае, источником которого стал вахтовик из Башкирии. Сведения опубликовала жительница Барнаула Ульяна Меньшикова.
Напомним, вспышка коронавируса произошла в городе Змеиногорске на Корбалихинском руднике. «Нулевым пациентом» оказался вахтовик, прибывший туда из Башкирии. Мужина проживал в общежитии и за короткий период успел заразить, как минимум, 50 человек. Такие данные озучили сегодня и на брифинге в Алтайском крае.
Для городка с населением в 10500 человек, это событие стало серьезной угрозой.
Город Змеиногорск было решено закрыть, сейчас туда направляют врачей и на руинах оптимизированной медицины будут разворачивать госпиталь.
Зараженных рабочих, а также контактных лиц госпитализировали в стационар в соседнем городе Рубцовске. Позднее 10 человек, состояние которых резко ухудшилось, отправили в Барнаул.
Местные врачи, как и многие их коллеги в других регионах, испытывают проблемы со средствами защиты.
Возмущенные происшедшим вахтовики каким-то образом добыли спиртное, крепко выпили и устроили дебош, после этого больницу взяла под охрану Росгвардия.
В качестве обсерватора для контактных лиц используется городская гостиница "Алиса".
Тем временем по городе поползли слухи один страшнее другого – например, о том, что инфицированные выбрались через форточки и бродят по городу, словно зомби.