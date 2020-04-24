Еще одна неделя самоизоляции позади, с чем, пожалуй, друзья, можно всех нас поздравить. Но сразу же предупредим, что расслабляться не стоит — ведь республика еще даже не приблизилась к пику заболеваемости.

Кроме того, у населения, если вы не знали, теперь знайте — высоченный уровень доверия к медицине.

Пандемия когда-нибудь закончится, а любовь к спорту — едва ли. О строительстве нового спортивного объекта в столице Башкирии рассказал на этой неделе Радий Хабиров. В Уфе планируют построить закрытый футбольный манеж за 450 млн рублей.

Некоторой скромностью неожиданно отличились на этой неделе уфимские чиновники, благодаря чему прославились в сюжетах федеральных новостей. Они решили резко изменить смысл граффити против коронавируса в Уфе, сделанного у здания печально известной Республиканской клинической больницы.

К слову о ней. На этой неделе стало известно, что крупнейшая больница Башкирии по окончании карантина в связи с массовым заражением коронавирусом из многопрофильного стационара превратится в инфекционный госпиталь. Теперь крупнейшее медучреждение региона стало самым наглядным «памятником халатности».

К слову о халатности. В отношении чиновников мэрии Уфы возбуждено уголовное дело как раз по этой статье. Речь идет о выделении жилья участникам боевых действий. Другие же чиновники мэрии поменяли пальцы, которыми врач показывал красноречивый жест возбудителю коронавируса, отчего изображение приобрело противоположный смысл.

По всей стране прокатилась волна штрафов и задержаний в связи с нарушением режима самоизоляции. В башкирской столице впервые в стране суд отменил штраф в размере 15 тысяч, наложенный за нарушение режима. А как мы переживали и спорили об этом в социальных сетях!

В продолжение о столичной мэрии. На этой неделе сразу несколько телеграм-каналов разместили новость о том, что столичную администрацию срочно закрыли на карантин из-за того, что у первого вице-мэра Салавата Хусаинова обнаружен коронавирус. Выяснилось, что новости оказались «фейком». Кого за ее распространение привлекут пока непонятно, но внушение журналистам так больше не делать чиновники сделали.

Трагическое происшествие уходящей недели — 35-летняя женщина из Аскинского района попыталась убить двух своих дочерей 8 и 5 лет. Девочек спас сожитель женщины. Им сейчас ничего не угрожает, а на мать возбудили уголовное дело.

Период пандемии каждый переживает по-своему. Есть и те, кто находят распространению коронавируса причины, не побоимся сказать, апокалиптические. Так, например, считает, автор видео из села Альмухаметово Абзелиловского района Башкирии. В этой юго-восточной башкирской деревне впервые родился теленок… с пятой ногой на спине! Выглядит пугающе, оттого в сетях явление прозвали «знаком конца света».

По всей России на этой неделе прокатилась серия не только реальных (все мы помним видео из Владикавказа, где на площади против режима самоизоляции вышли тысячи граждан — без масок и соблюдения дистанции), но и виртуальных митингов. Уфа в стороне не оказалась.

Виртуальная акция протеста проводилась с использованием мобильного приложения Яндекс.Карты. Рядом с геометкой, относящейся к зданию правительства Башкирии по улице Тукаева, 46, участникам митинга нужно было указать суть своих претензий. Что волнует наших граждан? То же, что и всех: введение ЧС, выплаты, ЖКХ, дороги и…да, дураки!

На время всеобщего (пусть так и не объявленного) карантина мы с вами как-то потеряли веру в стабильность. А ведь она все же есть! Иначе чем объяснить тот факт, что трассу «Уфа-Аэропорт», как называют ее в народе, «золотую», вновь будут ремонтировать! Мы тем временем вспомнили, сколько на нее уже потратили.

Коронавты с планеты Земля. Так называется наш материал на этой неделе, посвященный нашим главным героям последнего времени — врачам. Сотрудники уфимских клиник, перепрофилированных в инфекционные госпитали, поделились своими переживаниями и размышлениями.

Однако, как выяснилось, власти не особо то понравились откровенные посты некоторых врачей. Одного из них пригласили на этическую беседу.

80 человек изолировали на руднике Алтайского края после того, как стало известно о том, что житель Башкирии, больной коронавирусом, заразил своих коллег.

Обещание недели — власти республики заявили, что решат проблему с интернетом в селах только к 2024 году. Что ж, придется школьникам деревни Кульметово Кигинского района продолжать делать уроки прямо в машинах на трассе. Именно там интернет ловит лучше всего.

На этой неделе особенно отличился упоминаемостью в башкирских СМИ легендарный детский доктор мира Леонид Рошаль. В очередной раз он встал на защиту главного врача РКБ имени Куватова в Уфе. Сначала — заявив, что не все сбежавшие сотрудники из больницы были врачами, а после, прямо сказав, что Эльза Сыртланова стала жертвой чьих-то жестоких интриг.

На этой неделе также стало, когда именно в РКБ прибыл так называемый «нулевой пациент».

Вновь напомнил о себе, пожалуй, один из самых скандальных мэров башкирских городов. Рустем Афзалов, прославившийся до этого на всю страну тем, что назвал человека «экскрементом». На этот раз он решил превзойти себя в остроумии и неожиданно признался в том, что люди, потерявшие работу в период коронавируса, виноваты… сами. И вроде бы чиновник попытался объяснить слова, но признаем честно — у него опять не получилось. Такой вот орденоносец.

Один из главных материалов недели посвящен тому, как в Уфе в период множества ограничительных мер мамы тяжело больных детей не могут получить жизненно важные лекарства.

Статистика недели — в республике стали чаще покупать крепкий алкоголь. Думаем, причины очевидны.

Глава Башкирии Радий Хабиров на этой неделе решил пожертвовать свою зарплату в фонд «Единой России». И порекомендовал чиновникам последовать его же жесту. Последовали, кстати.

В период пандемии в республике начали регистрировать взрывной рост желающих стать безработными. При этом в минтруда региона говорят о «незначительном росте безработицы». Получается какой-то кот Шредингера, не находите?

На этой неделе мы также пообщались с представителями малого и среднего бизнеса о мерах поддержки от государства. Выяснилось из первых уст, что большинство из них оказались бесполезными.

Завершить обзор нам хотелось бы исчерпывающим видео половодья из Архангельского района.

Здесь один из деревенских жителей верхом на коне рассекает по волнам затопленного села. Нам бы, глядя на этого смельчака, тоже хотелось бы идти вперед вброд всех проблем на пути и пожелать этого вам, дорогие наши читатели.