В Башкирии стало известно, как накажут мэра города за застолье в разгар рабочего дня

За распитие алкоголя во разгар рабочего дня Илье Терехову сделали строгое предупреждение. По данным портала ГорОбзор.ру, предупреждение вынесли во время заседания комиссии по партийному строительству и организационно-кадровой работе при реготделении «Единой России».

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев сообщил, что по итогам работы комиссии решено строго предупредить Терехова, что такие действия недопустимы. Планируется, что этот вопрос рассмотрит отдельно и местный политический совет в Межгорье.

Напомним, что главу муниципалитета застукали за распитием в ресторане в уютной обстановки с тремя другими представителями власти. Чиновника снял местный общественник. Он рассказал, что съемки проходили в мае прошлого года, в четыре часа дня.